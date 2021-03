Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : pourrait vendre ses activités australiennes Cercle Finance • 04/03/2021 à 09:58









(CercleFinance.com) - Suez serait en pourparlers avancés pour vendre ses activités australiennes à Cleanaway Waste Management selon des personnes interrogées par Bloomberg. Cette activité portant sur les actifs de traitement des déchets en Australie serait valorisée environ 2 milliards d'euros (2,4 milliards de dollars), a déclaré l'une des personnes à l'agence de presse. Les négociations sont en cours et pourraient encore être retardées ou s'arrêter, ont indiqué les personnes interrogées. Il n'y a aucune certitude que les discussions conduiront à une transaction, a déclaré la société cotée à la bourse de Sydney dans une déclaration jeudi rapporte Bloomberg. ' Une transaction pourrait permettre au groupe français de réduire sa dette et d'investir plus dans les nouvelles technologies, de quoi légèrement renforcer sa main dans la bataille qui l'oppose à Veolia ' indique ce matin Aurel BCG. Veolia a indiqué qu'il s'opposerait à la vente d'actifs stratégiques de Suez, en particulier ses activités de traitement des déchets en Australie.

