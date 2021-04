Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : plusieurs actifs de Sydney cédés au groupe Cleanaway Cercle Finance • 13/04/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - Le groupe australien Cleanaway a annoncé mardi qu'il allait faire l'acquisition d'un ensemble d'actifs stratégiques appartenant à Suez dans la région de Sydney pour un montant de 501 millions de dollars. Cleanaway précise que le périmètre de l'opération inclut deux décharges pour déchets inertes et matières putrescibles situées dans le grand bassin de la ville la plus peuplée d'Australie, ainsi que cinq centres de transfert des déchets. En 2020, ces actifs ont généré 193,1 millions de dollars de chiffre d'affaires pour un résultat opérationnel normalisé (EBITDA) de 72,9 millions de dollars. Aux termes de l'accord de rapprochement conclu avec Veolia hier, Suez avait accepté de résilier les accords conclus au début du mois concernant la cession de certaines de ses activités en Australie à Cleanaway. La cession des actifs basés à Sydney devrait être finalisée dans le courant du deuxième trimestre 2022.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -0.08%