Suez: place avec succès 2,6 MdsE d'obligations vertes

(CercleFinance.com) - Suez a annoncé hier avoir placé avec succès ses premières obligations vertes, entièrement dédiées au refinancement d'une partie de la dette qui finançait initialement tout ou partie des Projets Verts Eligibles.



L'opération a été sursouscrite environ 2,9 fois et a reçu un accueil 'très favorable de la part de plus de 200 investisseurs institutionnels, basés dans toute l'Europe', assure l'entreprise.



D'un montant total de 2,6 milliards d'euros, cette opération est composée de trois tranches :

• 750 millions d'euros à taux fixe d'une maturité de 5 ans, avec un coupon annuel de 1,875%

• 850 millions d'euros à taux fixe d'une maturité de 8 ans, avec un coupon annuel de 2,375%

• 1 milliard d'euros à taux fixe d'une maturité de 12 ans, avec un coupon annuel de 2,875%







