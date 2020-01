Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : Philippe Varin proposé pour la présidence du conseil Cercle Finance • 31/01/2020 à 09:23









(CercleFinance.com) - Suez annonce que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de proposer au vote de l'assemblée générale du 12 mai la nomination de Philippe Varin comme administrateur, en vue de sa nomination comme président non exécutif du conseil. Il remplacerait alors Jean-Louis Chaussade dont le mandat prendra fin à l'issue de l'AG. Le conseil soumettra une modification des statuts pour permettre à Philippe Varin d'exercer ses fonctions de président pendant toute la durée de son mandat d'administrateur. 'Ses qualités humaines, son expérience industrielle et internationale apporteront une contribution majeure dans la mise en oeuvre de notre plan stratégique Shaping SUEZ 2030', commente Bertrand Camus, le directeur général du groupe de services collectifs.

