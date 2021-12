Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : partenariat pour des compteurs d'eau intelligents information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 10:18









(CercleFinance.com) - Suez annonce s'associer au groupe italien ACEA dans le cadre d'un partenariat spécifique pour la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation d'un système de mesure de l'eau avancé en Italie et à l'international. Les deux groupes prévoient notamment de développer un système innovant de mesure multifonction de nouvelle génération et doté de la technologie NB-IoT, en mettant leur expertise respective au profit de cette innovation. Le contrat prévoit la création d'une joint-venture corporate et commerciale entre ACEA et Suez, qui se sont tous deux engagés à 'poursuivre de bonne foi et de manière exclusive les négociations afin de signer les accords définitifs d'ici le premier trimestre 2022'.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -0.20%