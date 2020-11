Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : ouvre une usine de traitement de l'eau à Colombo Cercle Finance • 18/11/2020 à 15:36









(CercleFinance.com) - Suez annonce avoir finalisé de la phase II du projet de conception et de construction de l'usine de traitement de l'eau Kelani River Bank (KRB2) à Colombo, au Sri Lanka. L'usine est d'une capacité de production de 180 000 m3 d'eau par jour. La capacité de production totale du site est désormais doublée pour atteindre 360 000 m3 d'eau par jour, et permet d'approvisionner 1,75 million d'habitants supplémentaires en eau potable dans le nord de la capitale Colombo. Le Groupe a construit de nombreuses usines de traitement de l'eau pour plusieurs municipalités, dont Colombo, Kandy, Anuradhapura, Trinquemalay, Negombo, Badulla et Kurunegala.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -0.25%