SUEZ ouvre enfin la porte à VEOLIA

(AOF) - C'est un tournant dans la guerre qui oppose depuis fin août Suez et Veolia, écrit Le Figaro. Dans un entretien accordé au quotidien, Philippe Varin, le président de Suez, ouvre enfin la porte à des négociations. Le conseil d'administration de Suez serait prêt à rencontrer Antoine Frérot, le PDG de Veolia, à condition notamment que Veolia remonte le prix de son offre actuellement à 18 euros par action Suez. Philippe Varin demande aussi à ce que les engagements sociaux pris par Veolia portent sur une durée de quatre ans et concernent aussi les salariés de Suez hors de France.

