Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez :optimise la collecte des déchets à Toulouse avec ffly4u Cercle Finance • 04/03/2021 à 17:01









(CercleFinance.com) - Suez et ffly4u annoncent avoir déployé une solution unique pour optimiser la collecte des déchets sur le territoire toulousain (31). La solution ffly4u a été déployée avec pour objectif de diminuer la consommation de carburant, d'optimiser les flux de bennes et de réduire les coûts à travers l'optimisation des moyens de collecte. La digitalisation optimise la planification, le remplissage et le transport des bennes et permet ainsi de réduire de 5 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au transport des déchets. Jean-Christophe Didio, Directeur régional Recyclage & Valorisation de Suez : ' Le groupe Suez et l'équipe de ffly4u sont en discussion pour étendre cette solution à d'autres territoires '.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.