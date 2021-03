Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : opération d'actionnariat salarié finalisée Cercle Finance • 18/03/2021 à 15:05









(CercleFinance.com) - Suez annonce que 'Sharing 2021', la cinquième offre d'actionnariat salarié du groupe proposée à ses collaborateurs en France, se concrétise ce jeudi avec l'émission de 11 millions d'actions nouvelles, soit 1,8% du capital. A l'issue de cette augmentation de capital, l'actionnariat salarié de Suez atteint 5,6% du capital, renforçant ainsi la position des salariés en tant que troisième actionnaire du groupe de services aux collectivités.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -0.47%