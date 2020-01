Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : offre d'actionnariat salarié souscrite à près de 21% Cercle Finance • 17/01/2020 à 07:40









(CercleFinance.com) - Suez indique que Sharing 2019, sa quatrième offre d'actionnariat réservée à ses salariés, s'est finalisée avec succès : les salariés détiennent environ 4% du capital et représentent le troisième actionnaire du groupe de services aux collectivités. L'offre a été sursouscrite par plus de 17.300 salariés présents dans les 25 pays participants, y compris, pour la première fois, par les salariés de la nouvelle business unit dédiée à l'industrie, Water Technologies and Solutions. Le taux de souscription s'élève à près de 21%, soit un apport des salariés de l'ordre de 25 millions d'euros. A l'issue de cette opération, la quatrième depuis la première offre lancée en 2011, sept millions d'actions nouvelles ont été émises.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +0.59%