Suez : nouvelle organisation à compter du 1er janvier

(CercleFinance.com) - Bertrand Camus, Directeur Général du Groupe, annonce une nouvelle organisation à compter du 1er janvier 2020 dans le cadre du plan stratégique ' Shaping Suez 2030 ',

Le plan de performance vise notamment à réaliser 1 milliard d'euros d'économies d'ici 2023. La nouvelle organisation comprend six Régions et deux Business Units (BU) mondiales.

Le nouveau Comité Exécutif du Groupe sera composé, outre le Directeur Général, de 10 membres : Jean-Marc Boursier, Directeur Général Adjoint, en charge de la Région France et des Opérations du Groupe, Julian Waldron, Directeur Général Adjoint en charge des Finances.- Christophe Cros, Directeur Général Adjoint, en charge de la Région Amérique du Nord et Président de la Business Unit mondiale Water Technologies & Solutions, Ana Giros, Directrice Générale Adjointe, en charge des Régions APAC (Asie, Australie et Inde) et AMECA (Afrique, Moyen-Orient, Asie Centrale) et des Grands Comptes Industriels.

Le nouveau Comité Exécutif sera également composé de : Angel Simon, Directeur Général Adjoint, en charge de la Région Europe du Sud (Espagne, Italie/Slovénie, Grèce) et Amérique latine, David Palmer-Jones intègre le COMEX. Il est nommé Directeur Général Adjoint, en charge de la Région Europe du Nord (UK, Suède, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Luxembourg, IWS, Pologne/Serbie/Europe centrale, République tchèque), Diane Galbe intègre le COMEX. Elle est nommée Directrice Générale Adjointe en charge de la Business Unit mondiale Smart & Environmental Solutions, Jacques Audibert, Secrétaire Général, Isabelle Calvez, Directrice des Ressources Humaines, comprenant la Direction Santé-Sécurité et Tiphaine Hecketsweiler, Directrice de l'Engagement et des Communications.