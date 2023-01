Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez: nouvelle DG chez Smart & Environmental Solutions information fournie par Cercle Finance • 16/01/2023 à 16:15









(CercleFinance.com) - Suez annonce la nomination de Patricia Villoslada en tant que directrice générale de Suez Smart & Environmental Solutions. Elle succède à ce poste à Charles Chami, qui prendra de nouvelles fonctions au sein du Groupe dans le cadre de la nouvelle organisation.



SUEZ Smart & Environmental Solutions conçoit des solutions digitales à destination des villes et des industriels pour améliorer leur performance environnementale dans le domaine de l'eau et des déchets, grâce au big data.



Patricia Villoslada a débuté sa carrière chez Stellantis. Elle a d'abord occupé différentes fonctions au sein de la Direction Recherche & Développement du Groupe puis de la Direction Stratégie Produit. En 2016, Patricia Villoslada rejoint le Groupe Transdev pour créer et diriger sa filiale dédiée aux Systèmes de Transport Autonomes.





Valeurs associées SUEZ (VOIR VEOLIA) Euronext Paris 0.00%