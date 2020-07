Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : nouveau contrat avec Arkema sur 20 sites Cercle Finance • 29/07/2020 à 14:58









(CercleFinance.com) - Suez signe un nouveau contrat d'une durée de 3 ans avec Arkema pour un chiffre d'affaires total de 38 millions d'euros. Suez assurera la gestion et la valorisation d'environ 60 000 tonnes de déchets par an. Dans le cadre de ce contrat, le Groupe a développé des solutions visant à optimiser la gestion et la valorisation de l'ensemble des flux de déchets industriels produits sur 20 sites répartis sur l'ensemble du territoire français. David Palmer-Jones, Directeur Général Adjoint de Suez en charge de la région Europe du Nord du Groupe Suez, a déclaré : ' L'innovation et la performance industrielle sont clés pour recycler des déchets comme les solvants et mettre en oeuvre de véritables boucles courtes. '

