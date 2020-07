Suez : les prévisions de résultats d'Oddo

(CercleFinance.com) - Suez estime que son chiffre d'affaires du premier semestre est attendu en baisse organique de 6% par rapport au 1er semestre 2019 (soit environ 8.1 MdE) et un EBIT résilient entre 320 ME et 330 ME hors tout élément non récurrent.

Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 13 E.

' Ces éléments ressortent en ligne avec nos premiers travaux sur les éléments semestriels (EBIT attendu de 400 ME). Nous ajustons nos attentes 2020 en baisse de 20.1% pour le BPA. Le RNpg publié devrait ressortir négatif (-585 MEe). Le RNpg récurrent devrait être légèrement négatif (-15 MEe) ' indique Oddo.

Le groupe table sur une activité au second semestre qui devrait se rapprocher des niveaux de l'année passée, tout en demeurant inférieure.

' Compte tenu des éléments du S1 20, notre estimation du S2 20 ressortait trop élevée (773 ME). Nous l'ajustons à 645 ME, soit un EBIT 2020 révisé à 970 ME contre 1097 ME ' rajoute Oddo.