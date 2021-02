Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : 'le projet de Veolia n'est pas acceptables' Cercle Finance • 26/02/2021 à 09:46









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Suez a décidé à l'unanimité, lors de sa réunion du 24 février 2021, que les conditions n'étaient pas réunies pour accueillir favorablement le projet industriel de Veolia et l'offre à 18 euros. ' Le Conseil d'administration de SUEZ rappelle son objectif de parvenir à une solution qui permette de valoriser équitablement la société pour ses actionnaires, de donner les garanties sociales appropriées à ses collaborateurs, d'assurer que tous les engagements du Groupe auprès de ses clients sont maintenus, et ainsi, de respecter l'intérêt social de Suez ' indique le groupe. Le groupe estime que l'intérêt social de Suez n'est pas préservé dans une opération qui implique son démantèlement. Il indique aussi que l'opération projetée par Veolia remet en cause le plan Suez 2030, et impacterait négativement la valeur du Groupe Suez. Enfin, la direction de Suez indique que les résultats 2020 de la société publiés ce jour confirment que le prix de l'action Suez proposé par Veolia et payable au plus tôt en mai 2022 n'est pas satisfaisant.

