Suez-Le fonds Amber demande à Engie de saisir l'offre de Veolia

(Actualisé avec autres déclarations, contexte) PARIS, 29 septembre (Reuters) - Le fonds Amber, actionnaire d'Engie ENGIE.PA , a exhorté mardi le conseil d'administration de l'énergéticien français à prendre une décision définitive d'ici mercredi au sujet de l'offre de Veolia VIE.PA sur l'essentiel de sa participation dans Suez SEVI.PA , une "opportunité unique (...) qu'il est urgent de saisir". Dans une lettre adressée au conseil d'administration d'Engie, le fonds activiste dit considérer que le rapprochement entre Veolia et Suez permettrait de créer un "champion européen" des services à l'environnement. "(...) la cession de la participation d'Engie dans Suez s'inscrirait dans la droite ligne du plan de recentrage sur les actifs renouvelables et les infrastructures annoncé par la société le 31 juillet 2020. (...) la proposition de Veolia constitue une opportunité inespérée de la concrétiser à court terme", dit Amber. Cette prise de position intervient quelques heures avant l'audition par l'Assemblée nationale de Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil d'Engie. Veolia a proposé fin août de racheter l'essentiel de la participation d'Engie dans Suez - soit 29,9% pour 15,50 euros par action, représentant un montant de 2,9 milliards - en prévoyant ensuite une offre sur le reste du capital de son concurrent. Engie, dont l'Etat est le principal actionnaire avec 24% du capital, estime que l'offre est insuffisante tandis que Suez s'oppose catégoriquement à l'opération. Veolia, qui a pour le moment donné jusqu'à mercredi à Engie pour réagir à sa proposition, a déclaré qu'il comptait améliorer son offre face aux réticences du groupe énergétique sur le prix. Pour tenter de contrer l'offensive de Veolia, Suez a logé mercredi son activité Eau France dans une fondation de droit néerlandais pour les quatre années à venir afin de la rendre "inaliénable", une décision qui a pour effet d'entraver le projet de rachat du groupe. Pour Amber, cette initiative ne sert pas les intérêts des actionnaires de Suez, dont Engie. "Nous tenons à exprimer notre profonde inquiétude quant aux méthodes hostiles du management de Suez", écrit-il. (Gwénaëlle Barzic, Bertrand Boucey et Nicolas Delame)

