Suez : le DG s'oppose fermement à l'offre de Veolia

(CercleFinance.com) - Dans une interview accordée ce week-end au Figaro, le directeur général de Suez, Bertrand Camus, s'oppose fermement à l'offre de rachat de Veolia, laquelle serait selon lui 'aberrante pour Suez et funeste pour la France'. Rappelons que Veolia a proposé à Engie de lui racheter 29,9% de Suez en vue d'une éventuelle OPA sur le solde du capital. 'Suez n'a pas besoin de se marier', commente ainsi auprès du Figaro Bertrand Camus, qui estime que 'Veolia ne propose pas un projet industriel', mais de 'démanteler 40% de [l'activité de Suez] en France'.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +0.69%