Suez : le chantier de l'unité de méthanisation débute à Dijon

(CercleFinance.com) - Suez va apporter son expertise dans le cadre du chantier de construction de l'unité de méthanisation des boues de la station d'épuration eauvitale, lancé à Dijon. La construction sera réalisée par Odivea, la première Société d'Économie Mixte à Opération Unique (SEMOP) multiservices de France. Associant SUEZ et Dijon métropole, Odivea a été lancée en avril 2021 pour gérer les services publics de l'eau et de l'assainissement de près de 200 000 habitants de 15 communes de Dijon métropole. ' Avec cette nouvelle unité de méthanisation, Suez apporte son expertise et son innovation au service de l'ambition de la métropole de Dijon, à savoir : transformer une station d'épuration d'eaux usées en station productrice d'énergie verte pour le territoire', indique Bertrand CAMUS, Directeur Général de Suez. La production de biométhane qui débutera en janvier 2023 est estimée à 10 GWh/an soit l'équivalent des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire de 5 000 habitants de la métropole (soit 2 % des habitants de Dijon métropole).

