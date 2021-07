Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : lance CarbonWorks, coentreprise avec Fermentalg Cercle Finance • 05/07/2021 à 10:01









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la lutte contre le risque climatique, Suez annonce la création de CarbonWorks, une coentreprise à 50/50 avec Fermentalg, spécialiste de la capture et de la valorisation du CO2 grâce aux microalgues. CarbonWorks vise à accélérer le développement et la commercialisation des solutions de capture et de bioconversion du CO2par photosynthèse micro-algale en s'appuyant sur un nouveau standard de photo-bioréacteur industriel. 'À terme, celui-ci sera capable de capter plusieurs milliers de tonnes de CO2à la source des émissions, et de produire des quantités équivalentes de biomasse algale destinées en priorité aux marchés du biocontrôle agricole et de la nutrition humaine et animale', assure Suez. Ce dispositif pourrait alors permettre aux industriels de valoriser leurs émissions de CO2 en bioproduits. Des discussions ont été engagées et de grands fonds d'investissement spécialisés dans la transition écologique ont d'ores et déjà manifesté leur intérêt, assure Suez. Un démonstrateur sera mis en service en Gironde au cours du 3e trimestre 2021.

