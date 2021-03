Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : 'la proposition de Veolia manque de sérieux' Cercle Finance • 11/03/2021 à 14:10









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration étudiera les propositions de ce jour de Veolia. Le groupe Suez estime que ' la proposition de Veolia manque de sérieux et soulève des interrogations sur plusieurs points '. Le groupe estime que les activités en France constitueraient un ensemble non pérenne puisque amputées de la croissance et de l'innovation des développements internationaux. ' Pour les salariés du Groupe en France, la proposition de ce jour affiche donc des garanties sociales en trompe l'oeil dans une situation économique difficile '. ' Pour les actionnaires, aucune valorisation de Suez à un prix juste n'est proposée. Le prix de l'offre, inchangé depuis octobre, n'est pas acceptable ' indique Suez.

