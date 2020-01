Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez: La nomination de Philippe Varin à la présidence soumise à l'assemblée générale du 12 mai Reuters • 31/01/2020 à 09:25









SUEZ: LA NOMINATION DE PHILIPPE VARIN À LA PRÉSIDENCE SOUMISE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 MAI PARIS (Reuters) - Suez a annoncé vendredi que son conseil d'administration proposerait la nomination de Philippe Varin à la présidence non-exécutive du groupe de services collectifs lors de l'assemblée générale du 12 mai prochain. Il remplacera à ce poste Jean-Louis Chaussade, dont le mandat d'administrateur s'achèvera le même jour, précise le groupe dans un communiqué. (Jean-Michel Bélot, édité par Henri-Pierre André)

