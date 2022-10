Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Suez: la Commission autorise une acquisition information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 12:57

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de Suez Recycling and Recovery, basée au Royaume-Uni, par les sociétés Meridiam, basée en France, et Global Infrastructure Management (GIP), basée aux États-Unis.



Suez Recycling and Recovery est active dans le secteur des déchets non dangereux au Royaume-Uni. Meridiam et GIP sont tous deux des fonds d'investissements actifs dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.