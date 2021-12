Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez: l'OPA s'achèvera le 7 janvier information fournie par Cercle Finance • 15/12/2021 à 13:40









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que la clôture de l'offre publique d'achat ouverte le 29 juillet visant les actions Suez, déposée pour le compte de Veolia Environnement, interviendra le 7 janvier, cette offre n'étant plus soumise à condition suspensive.



L'AMF a en effet reçu, le 14 décembre, les éléments justifiant de l'obtention de l'autorisation de l'opération de rapprochement au titre du contrôle des concentrations par la Commission européenne, condition suspensive stipulée par l'initiateur.



Le projet de rapprochement a déjà obtenu 15 autorisations sur 18 de la part des principales autorités de la concurrence avec l'examen du dossier encore en cours par les autorités de concurrence au Chili, au Royaume Uni et en Australie.





