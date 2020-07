SUEZ : l'Ebit sous-jacent attendu entre 320 et 330 millions d'euros au premier semestre

(AOF) - Suez a indiqué que les mois d'avril et de mai ont constitué un point bas en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité tandis que le mois de juin montre une amélioration significative de ses activités. En conséquence, le chiffre d'affaires au premier semestre devrait afficher une décroissance organique de l'ordre de 6% tandis que l'Ebit sous-jacent, est attendu entre 320 et 330 millions d'euros hors tout élément « one-off ».

Suez avait précédemment indiqué des charges " one-off " relatives au déploiement de la transformation de l'ordre de 500 à 700 millions d'euros sur la période 2020-2023, dont 300 à 350 millions d'euros en 2020. Le groupe va accélérer davantage ce plan de transformation au cours de l'année 2020. Ainsi, les charges de restructuration et de dépréciation d'actifs relatives au plan s'élèveront à environ 270 millions d'euros au cours du premier semestre, en grande partie sans impact sur la trésorerie.

Par segment d'activité, le groupe anticipe une décroissance organique d'environ 6% (+0,6% au premier trimestre) dans l'Eau, un recul organique de 8% (-0,3% au premier trimestre) dans le Recyclage et la Valorisation, ainsi qu'un repli organique d'environ -4% (+2,9% au premier trimestre) pour Environmental Tech & Solutions.

" Bien qu'il soit trop tôt pour communiquer des objectifs formels, notre expérience de sortie de confinement, depuis le mois de mars en Chine et plus récemment en Europe continentale, implique que l'activité au second semestre devrait se rapprocher des niveaux de l'année passée, tout en demeurant inférieure, et cela même en faisant l'hypothèse par exemple d'une activité touristique perturbée au cours de l'été "a précisé Suez.

Le groupe communiquera une actualisation détaillée des perspectives lors de la publication des résultats du premier semestre fin juillet.

Face au brusque ralentissement de l'activité, le groupe explique avoir réagi rapidement afin d'en atténuer l'impact sur sa rentabilité. Les mesures mises en place devraient ainsi générer plus de 100 millions d'euros de réduction de coûts au premier semestre, indépendamment des efforts continus de réduction de coûts et de la répartition habituelle entre coûts variables et coûts fixes.

Le plan de performance Suez 2030 est actuellement bien engagé pour atteindre 45 à 50% de l'objectif total d'un milliard d'économies en 2021. Des mesures pour l'accélérer et l'étendre sont également prises.

