Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : J.-L. Chaussade va quitter le Conseil de Suez en mai Cercle Finance • 28/11/2019 à 18:25









(CercleFinance.com) - Le groupe Suez annonce ce jour qu'à l'occasion de son conseil d'administration, qui s'est tenu hier, Jean-Louis Chaussade, président de Suez, a confirmé qu'il quitterait le Conseil lors de l'Assemblée Générale de mai 2020. 'Le Conseil a pris acte de cette décision et a salué la trajectoire de Jean-Louis Chaussade pendant plus de 40 ans au sein du Groupe', commente Suez.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +0.22%