Suez : inaugure un centre de recherche à Narbonne

(CercleFinance.com) - Le groupe Suez fait savoir qu'il a inauguré aujourd'hui un ' BioResourceLab ' à Narbonne, un nouveau centre international de recherche et d'innovation dédié à la transformation des déchets organiques en bio-ressources. Après deux ans de travaux et 5 millions d'euros d'investissement, ce laboratoire de recherche s'étirant sur quelque 1000 m² va se consacrer à l'étude des déchets organiques et à l'amélioration des procédés de valorisation. Le sujet est d'importance: selon la Banque Mondiale, d'ici 2050, le tonnage des déchets générés sur la planète augmentera de 70 % par rapport à 2016. Ainsi, 'apporter des solutions innovantes pour produire de nouvelles ressources à l'échelle territoriale permettra de préserver l'environnement et d'accélérer la transition vers une économie circulaire vertueuse', résume Suez.

