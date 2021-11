Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : inauguration d'une unité de méthanisation à Sausheim information fournie par Cercle Finance • 24/11/2021 à 14:56









(CercleFinance.com) - Suez et le SIVOM de la région mulhousienne ont inauguré aujourd'hui une unité de méthanisation au coeur de l'écopôle de Sausheim. Cette installation permettra de valoriser 100% des boues issues de la station de traitement des eaux usées pour alimenter en gaz vert l'équivalent de 125 bus de l'agglomération. Opérationnelle depuis décembre 2020, l'unité de méthanisation de Sausheim traite les boues d'épuration de 490 000 équivalent-habitants et produit chaque année 2 000 000 Nm3 de biométhane épuré. Ce gaz vert alimentera 44 bus de l'agglomération mulhousienne en 2022, contre 22 aujourd'hui, puis l'ensemble de la flotte en 2034. Suez souligne que l'unité de méthanisation est également équipée d'un système de récupération du phosphore via 'PhosphogreenTM', un procédé unique en France développé par Suez qui permet de récupérer le phosphore (struvite) issu de la méthanisation des boues. Le phosphore est alors utilisé à des fins agricoles pour fertiliser les sols. Chaque année, près de 90 tonnes de struvite pourront ainsi être récupérées.

