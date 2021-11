Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : hausse de 9,8% du chiffre d'affaires sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 18:01









(CercleFinance.com) - Suez publie ce soir un chiffre d'affaires de 13 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, soit une hausse de 9,8% par rapport à la même période en 2020. La société souligne la 'bonne dynamique' de l'activitéRecyclage & Valorisation, la 'bonne résilience' de l'activité Eau et la 'croissance solide' de l'activité Environmental Tech & Solutions. Suez voit ainsi son EBITDA à 9 mois ressortir à 2452 ME (+29% par rapport à 2020), avec un EBIT de 1253 ME sur la même période, en hausse de 840 ME. Dans ce contexte, Suez indique anticiper en EBIT 2021 supérieur à 1500 ME. 'L'endettement est maîtrisé grâce à une génération de trésorerie solide et ces performances nous donnent encore plus de confiance pour la réalisation de nos objectifs 2021', note Bertrand Camus, le directeur général. Enfin Suez profite de cette communication pour préciser que les travaux préparatoires à la création du nouveau SUEZ et ceux liés à l'OPA de Veolia se poursuivent et qu'une finalisation de l'opération est attendue autour de la fin d'année.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -0.18%