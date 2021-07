Suez : hausse de 11% du chiffre d'affaires au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Suez publie ce soir un chiffre d'affaires de 8711 ME au titre du 1er semestre, soit une hausse organique de 11% par rapport au 1er semestre 2020 (et de +5,7% par rapport au 1er semestre 2019).

L'EBITDA s'établit à 1601 ME, avec une croissance organique de 38,1% par rapport au 1er semestre 2020. L'EBIT s'élève quant à lui à 798 ME, ce qui représente une hausse de 722 ME en l'espace d'un an.

Suez publie ainsi un BPA récurrent de 0,48E.

'Dans un contexte complexifié par la pandémie et par l'OPA de Veolia, la transformation de Suez a rapidement porté ses fruits et les résultats s'accélèrent au premier semestre 2021. Notre performance est en très forte amélioration, à tous les niveaux, affichant une accélération franche par rapport à 2019 et un fort rebond par rapport à 2020. Le Groupe confirme dès lors l'ensemble de ses objectifs pour l'année 2021', assure Bertrand Camus, directeur général de Suez.