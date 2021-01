Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : finalise l'acquisition d'une technologie de Lanxess Cercle Finance • 04/01/2021 à 13:00









(CercleFinance.com) - Suez annonce avoir finalisé l'acquisition du portefeuille de membranes d'osmose inverse du groupe de chimie de spécialités Lanxess. Avec cette opération, Suez intègre une technologie d'osmose inverse, ces membranes compléteront l'offre de la division Water Technologies & Solutions et permettront d'accompagner toujours plus la clientèle dans le traitement de l'eau. Cette acquisition permettra au Groupe d'étendre à la fois son offre et sa capacité de production et de renforcer sa croissance conformément au plan stratégique ' Shaping Suez 2030 '.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.