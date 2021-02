Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : favorable à une médiation dans le dossier Veolia Cercle Finance • 11/02/2021 à 12:42









(CercleFinance.com) - Suez confirme aujourd'hui accueillir favorablement le principe d'une médiation dans le cadre de la tentative d'offre publique de Veolia. Son Directeur général avait d'ailleurs proposé un principe similaire la semaine dernière, rappelle l'entreprise. Dans ce cadre, la société Suez annonce qu'elle fera 'des propositions cohérentes avec sa détermination à promouvoir son intérêt social, ses actionnaires, ses salariés et l'ensemble de ses parties prenantes.' 'L'objectif sera également que la France conserve deux leaders mondiaux des services essentiels à l'environnement', précise-t-elle.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +0.91%