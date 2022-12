Suez et Waga Energy démarrent une cinquième unité de production de biométhane

(AOF) - Suez et Waga Energy ont démarré début novembre une nouvelle unité de production de biométhane sur l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de Madaillan, à Milhac-d’Auberoche (Dordogne). Ce projet est une nouvelle illustration de l’engagement de Suez en faveur de la valorisation du biogaz issu des déchets, une énergie 100 % verte, produite et distribuée localement en circuit court. Il s’agit de la cinquième unité mise en service conjointement par Suez et Waga Energy.

Suez a fait le choix pour le centre de stockage des déchets de Milhac-d'Auberoche de la technologie Wagabox, développée et brevetée par Waga Energy. Fruit de dix années de développement, cette technologie innovante valorise le gaz des sites de stockage des déchets sous forme de biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile.

Pour cela, la technologie Wagabox combine filtration membranaire et distillation cryogénique pour séparer le gaz énergétique des autres composants (dioxyde de carbone, oxygène, azote et composés organiques volatils). Ce biométhane de haute qualité est ensuite injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz et commercialisé par Suez pour couvrir les besoins des usagers en chauffage, cuisson, eau chaude sanitaire, ou pour alimenter des véhicules.

Sur le site de Madaillan, Suez produira ainsi grâce à la Wagabox jusqu'à 20 GWh/an de biométhane, soit la consommation annuelle de plus de 3 000 foyers du Grand Périgueux, évitant l'émission de 3 500 tonnes d'eqCO2 par an dans l'atmosphère, par la substitution du gaz naturel fossile.

Points clés

- Numéro deux mondial des services à l’environnement, créé en 1880 ;

- 17,2 Mds€ de chiffre d’affaires, réalisé majoritairement en Europe et en Amérique, sgénéré par 3 pôles : l'eau (39 %), le recyclage et la valorisation des déchets (41 %), puis les solutions et les énergies renouvelables ;

- Modèle d'affaires « Fonder un environnement durable dès maintenant » fondé sur des métiers (et contrats) de long terme assurant bonne visibilité et forte barrière à l’entrée en raison de l’intensité capitalistique, défini dans le plan Shaping 2030 : ambition d'être leader mondial / recours à la sélectivité des contrats, à la rotation du portefeuille, à la simplicité organisationnelle et l'engagement des salariés envers les clients ;

- Capital en cours de remodelage : après son OPA lancée fin juillet 2021, Veolia cèdera à un consortium d’actionnaires un nouveau Suez recentré sur l’eau et la propreté en France ainsi que des actifs internationaux (Afrique, Asie centrale, Chine, Inde, Australie, Tchéquie); le capital sera alors contrôlé par un consortium comprenant GIP et Meridian pour 40 %, la Caisse des dépôts pour 20 % et les salariés pour 3 % au moins / Bertrand Camus, directeur général, sera remplacé par une personne extérieure à l’entreprise ;

- Dette ramenée à 8,8 Mds€ à fin septembre 2021 avec un effet de levier de 2,7.

Enjeux

- Stratégie Shaping 30 : d'ici 2023 : économies de coûts de 1 Md€ et hausse de 50% des investissements en R&D et digital ;

- Stratégie d'innovation articulée entre les déchets (recyclage et réusage) et l'eau (ressources alternatives, traitement et distribution), avec pour ambition de générer 30 % des revenus à partir des technologies et des solutions basées sur les données : réseau mondial de 17 centres de recherche, dont le BioresourceLab / investissements dans les entreprises innovantes via Suez Ventures, et des participations dans les fonds d'amorçage Démeter 3 et 6 et Paris Fonds verts / partenariats scientifiques et industriels, présence dans les plateformes collaboratives ;

- Stratégie environnementale liée à l’activité du groupe, 74 % des revenus contribuant à la protection de l’environnement : recul de 45 % des émissions de CO2, solutions 100 % durables et 20 Mt de CO2 évitées par an chez les clients / stockage du carbone, en partenariat avec Airex Energie et Fermentalg / production d’hydrogène vert avec Sipperec à partir de déchets urabains… ;

- En France, relance des investissements de lutte contre les fuites d'eau (réseau âgé de 150 ans).

De plus grandes disparités entre les utilities

L'Observatoire mondial des marchés de l'énergie souligne une grande disparité des prix de détail de l'énergie en Europe. Subissant à la fois l'effet de la hausse des prix de gros et une forte volatilité des prix de vente aux consommateurs finaux, la rentabilité des intervenants est sous pression. Alors que les seize plus grands fournisseurs d'énergie européens ont bénéficié l'an passé d'une importante progression de leur chiffre d'affaires (+47% par rapport à 2020), leur marge brute d'exploitation (marge d'Ebitda), s'est dégradée, passant de 20,2% à 19,6%. Ceux qui ont dû recourir à des achats d'électricité sur le marché ont dû payer ces volumes supplémentaires bien plus chers que le niveau de prix de vente déjà fixés et ont donc vu leurs marges se dégrader.

Confronté à la moindre disponibilité de son parc nucléaire, EDF, renationalisé, devrait afficher une perte annuelle de 29 milliards d'euros en 2022. Engie s'en sort mieux car il a réussi à réduire ses importations de gaz russe au premier semestre tout en bénéficiant des prix élevés de l'électricité et de son exposition accrue aux sources renouvelables.