Suez : émission obligataire de 850 millions d'euros

(CercleFinance.com) - Le groupe de services aux collectivités Suez annonce avoir réalisé le placement d'un emprunt obligataire de 850 millions d'euros sur une durée de sept ans (échéance du 2 avril 2027), portant un coupon annuel fixe de 1,25%. Le coût de cette émission est à comparer à un coût moyen de la dette de 3,95% en 2019 pour le groupe. Le montant levé est équivalent à tous les remboursements de dette long terme dus par Suez dans les prochains 24 mois.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -1.68%