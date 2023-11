Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez: émission d'obligations vertes de 500 ME information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 12:48









(CercleFinance.com) - Suez lance avec succès une émission d'obligations vertes à 10 ans d'un montant de 500 millions d'euros avec un coupon de 4,50%.



Cette opération a rencontré un large succès avec une sursouscription de 5,5 fois et un livre d'ordres atteignant 2,7 milliards d'euros. Plus de 200 investisseurs ont renouvelé leur confiance au groupe.



Cette émission vise principalement à refinancer une partie de la facilité d'acquisition d'1,2 milliard d'euros levée en décembre 2022 pour finaliser les acquisitions de Suez Recycling and Recovery UK et d'IWS spécialisé dans la gestion des déchets dangereux en France. Elle pourra, par ailleurs, permettre de financer des projets éligibles tels que définis dans le green bond Framework du Groupe.



La dette senior à long terme de Suez est notée Baa2 (perspective stable) par Moody's.





