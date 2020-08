Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : efface la résistance des 11,30E Cercle Finance • 10/08/2020 à 13:27









(CercleFinance.com) - Suez efface la résistance des 11,30E (des 9 juin et 4 août) et sort par le haut du corridor 10,07/11,27E, ce qui devrait déboucher sur le comblement du 'gap' des 12,04E du 11 mars puis sur un test des 12,5E (règle du balancier)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +4.71%