SUEZ: deux nominations à des postes de direction

(CercleFinance.com) - Suez a annoncé hier la nomination de Pierre Pauliac au comité exécutif du groupe. A compter de demain 17 mars, il succèdera à Maximilien Pellegrini pour exercer les fonctions de membre du Comité exécutif, Chief Operating Officer, en charge de la division Eau monde.



Il dirigera ainsi les équipes globales qui apportent aux clients publics, ainsi qu'industriels et commerciaux de SUEZ, les solutions et services innovants et résilients en matière de production d'eau potable et de traitement et de valorisation des eaux usées.



Depuis 2019, Pierre Pauliac dirigeait Treatment Infrastructures (TI), les activités globales de SUEZ en matière d'ingénierie et de construction. Son successeur à la tête de TI sera nommé dans les toutes prochaines semaines.



Par ailleurs, Suez annonce la nomination de David Lamy comme directeur général de la Business Unit Déchets France. David Lamy a débuté sa carrière chez SUEZ en 2000 au sein de sa filiale argentine Aguas Argentinas, avant de rejoindre la Direction financière du Groupe.



Nommé directeur financier des activités déchets en Pologne, puis en Australie (2006-2015), il rentre en France en 2020 comme directeur de la transformation, avant de diriger la stratégie et le développement durable.