Suez : des valises en plastique recyclé avec Samsonite Cercle Finance • 22/04/2021 à 10:35









(CercleFinance.com) - La société Suez annonce aujourd'hui que Quality Circular Polymers (QCP) - la joint-venture dédiée au recyclage des plastiques qu'elle a formée avec LyondellBasell - renouvelle sa collaboration avec Samsonite autour de Magnum Eco, une nouvelle gamme de valises composées avec des matières plastiques secondaires. Samsonite a en effet de nouveau sollicité QCP pour son expertise en matière de recyclage et de valorisation des plastiques et l'accompagner dans la conception de cette collection, rapporte Suez. Conçues en Europe, les valises sont fabriquées à partir de déchets plastiques ménagers provenant des Pays-Bas et de Belgique, tels que des bouteilles en plastique et des pots de yaourts : la valise grande taille incorpore ainsi l'équivalent de 483 pots de yaourt et 14 bouteilles en plastique.

