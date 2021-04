Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : des discussions à un stade 'avancé' en Australie Cercle Finance • 01/04/2021 à 15:30









(CercleFinance.com) - Suez a confirmé jeudi l'existence de discussions à un stade 'avancé' en vue de la cession à Cleanaway de ses activités de recyclage et de valorisation des déchets en Australie. Le groupe français de services à l'environnement précise même être parvenu à un accord préliminaire concernant la valorisation de l'ensemble, sur la base d'une valeur d'entreprise de l'ordre de 2,5 milliards de dollars australiens (environ 1,6 milliard d'euros). Dans son communiqué, Suez évoque une valorisation bien au-dessus de la valorisation implicite de ces activités au sein du groupe et bien supérieure au multiple reflété dans l'offre actuelle de Veolia de 18 euros par action (coupon attaché). Suez et Cleanaway vont maintenant s'attacher à structurer l'opération de telle sorte qu'elle soit compatible avec la proposition de négociations faite par Suez à Veolia le mois dernier, ajoute le groupe français. La convention de cession serait ainsi résiliée si, d'ici fin avril/début mai, (1) Suez parvenait à un accord sur une offre publique ou si (2) une offre publique à un prix par action de 22,5 euros (dividende attaché) pour 100% de Suez faisait l'objet d'un engagement public.

