Suez : décision défavorable au dispositif pour l'Eau France

(CercleFinance.com) - Suez fait part de l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nanterre lui faisant provisoirement défense de rendre irrévocable le dispositif visant à 'assurer la pérennité' du pôle Eau France 'devant la menace de prise de contrôle par Veolia et ses alliés'. Soulignant que le Président du Tribunal 'a pris le soin d'appeler à un débat contradictoire à brève échéance', le groupe va faire valoir ses droits et ses arguments à l'occasion de ce débat contradictoire afin d'obtenir une levée de cette mesure provisoire. Suez rappelle enfin que la Cour d'appel de Paris a confirmé la suspension des effets de l'acquisition d'actions Suez par Veolia auprès d'Engie et de l'opération initiée par Veolia dans son ensemble.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris 0.00%