Suez: Criteria Caixa détient moins de 5% du capital

(CercleFinance.com) - La société de droit espagnol Criteria Caixa a déclaré avoir franchi en baisse, au résultat de l'offre publique visant les actions Suez, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Suez et ne plus détenir aucune action de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de l'apport par le déclarant d'actions Suez dans le cadre de l'offre publique d'achat visant les actions Suez initiée par la société Veolia Environnement.





