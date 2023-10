Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez: coopération avec Toyota en Turquie information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 16:49









(CercleFinance.com) - Suez a annoncé la signature avec Toyota Tsusho Europe SA de nouveaux contrats portant sur la valorisation de métaux d'usines implantées en Turquie.



Depuis de nombreuses années, la filiale du groupe Suez, Boone Comenor Metalimpex (BCM), et le groupe Toyota Tsusho ont développé un partenariat fructeux tant en Europe qu'au Brésil ou en Inde.



Avec ces nouveaux contrats dans les régions de Bursa, Gebze, Adapazari, BCM, qui valorisait déjà 120 000 tonnes de métaux par an en Turquie, en valorisera désormais 180 000 tonnes par an.



Créé en 1899, BCM est un acteur incontournable dans l'industrie automobile, ferroviaire et aérospatiale. En 2022, la filiale du groupe SUEZ a valorisé plus de 1,8 million de tonnes de déchets métalliques en Europe, en Amérique du Sud et en Asie, soit l'équivalent de 1 955 000 tonnes de CO2 évitées.







