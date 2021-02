Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : contrat pour le traitement de l'eau en Suisse Cercle Finance • 18/02/2021 à 12:23









(CercleFinance.com) - Suez a remporté le marché d'extension du traitement biologique par biofiltration de la station d'épuration d'Aïre, à Genève. Ce procédé permet un traitement combiné du carbone et de l'azote sur des effluents chargés en pollution, améliorant ainsi la qualité d'eau rejetée au milieu naturel. Le Groupe augmentera la capacité de traitement biologique de l'installation de 600 000 à 1 000 000 équivalent-habitants d'ici 2050. La station d'épuration des eaux usées d'Aïre constitue l'installation majeure du parc d'assainissement du canton genevois, traitant à elle seule plus de 80% du volume d'eaux usées produites sur le territoire.

