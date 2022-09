Suez: contrat le plus important de son histoire en Inde information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 12:59

(CercleFinance.com) - Suez a annoncé hier avoir remporté 'le contrat le plus important de son histoire en Inde'. D'une valeur de 700 ME, ce contrat a été signé avec la Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM), autorité publique en charge de la gestion de l'eau potable et des eaux usées municipales de la ville de Mumbai.



Selon les termes de l'accord, Suez assurera la conception, la construction et l'exploitation d'une usine de traitement des eaux usées d'une capacité de 500 000 m3, dans le quartier de Worli à Mumbai qui compte 2,5 millions d'habitants.



Suez indique que pour la première fois à Mumbai, le traitement des effluents doit répondre aux normes de qualité les plus strictes définies par leNationalGreen Tribunal of Indiaen matière d'élimination des effluents dans l'eau.



Dans ce contexte, le recours aux technologies SUEZ les plus avancées, associées à une conception innovante des processus et des installations, permettra à laMunicipal Corporation of Greater Mumbaide mettre en oeuvre ces nouvelles réglementations, tout en utilisant 50 % d'espace de moins que dans une installation habituelle?