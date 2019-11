Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : contrat en déchets dangereux remporté en Chine Cercle Finance • 06/11/2019 à 09:31









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la visite officielle d'Emmanuel Macron en Chine, Suez annonce que sa coentreprise loclae Suez NWS a remporté le contrat de valorisation des déchets dangereux d'un parc industriel à Dongying, dans la province du Shandong. Ce contrat, pour un chiffre d'affaires cumulé estimé à environ 603 millions d'euros sur une durée de 30 ans, constitue le neuvième du groupe de services aux collectivités dans le traitement des déchets dangereux en Grande Chine. Dans ce cadre, Suez NWS a créé, avec ses partenaires locaux, une coentreprise chargée du financement, de la construction et de l'exploitation d'une unité de valorisation énergétique des déchets dangereux d'une capacité de 60.000 tonnes par an.

