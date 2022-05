Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez: contrat de station d'épuration au Sénégal information fournie par Cercle Finance • 05/05/2022 à 16:02









(CercleFinance.com) - Suez a annoncé hier que l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) lui avait confié - ainsi qu'à son partenaire, Consortium d'Entreprises (CDE) - la conception et la construction de la station de traitement des eaux usées de la Baie de Hann, à la suite d'un appel d'offres international.



D'une capacité de 26 000 m3/ jour, cette station d'épuration s'inscrit dans le cadre du programme de dépollution de la Baie de Hann entrepris par le gouvernement sénégalais.



Le contrat est signé avec l'ONAS, représentant le Gouvernement du Sénégal, pour un montant total de 49 millions d'euros (dont 25 millions d'euros pour SUEZ), avec le concours financier de l'AFD , d'Invest International du Royaume des Pays Bas et de l'Union Européenne.





