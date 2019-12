Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : contrat de 72 ME pour Mangalore en Inde Cercle Finance • 04/12/2019 à 11:28









(CercleFinance.com) - Suez a signé un contrat pour l'amélioration de la distribution en eau potable de la ville de Mangalore, en Inde. Ce contrat, d'un montant de 72 millions d'euros et d'une durée de 11,5 ans, assurera l'approvisionnement en eau 24h/24 et 7j/7 aux 550 000 habitants de la ville. Mangalore est l'une des principales métropoles portuaires de la côte ouest de l'Inde et un ' hub ' de développement pour les industries du pétrole et du gaz, de la pétrochimie et du minerai de fer. Le contrat porte sur l'extension, la réhabilitation et l'exploitation du système de distribution d'eau potable (réservoirs, réseau d'eau, raccordements résidentiels, compteurs, vannes...) sur une zone d'une superficie de 132 km2 incluant 96 300 raccordements et un réseau de distribution de 2 148 kilomètres.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.