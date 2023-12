Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez: contrat d'installation d'un ORC avec Enertime information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 18:03









(CercleFinance.com) - Enertime, société française des ' CleanTech ' au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermie et biomasse, annonce avoir signé avec SUEZ un contrat de 3,8 ME pour l'installation d'un ORC de 1,7 MWe.



Cette installation est destinée à produire de l'électricité en valorisant la chaleur produite par l'unité de valorisation énergétique de Carrières-sur-Seine dans les périodes ou cette chaleur n'est pas valorisée dans le réseau de chaleur urbain.



Un ORC peut en effet permettre de récupérer la chaleur contenue dans les fumées des fours d'incinération pour la convertir en électricité. Pour ce faire, un échangeur est installé sur les fumées.



La mise en service de la machine est prévue pour le mois d'Avril 2025.





