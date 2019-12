Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez : contrat d'eau potable au Sénégal Cercle Finance • 31/12/2019 à 07:45









(CercleFinance.com) - Suez fait part d'un contrat d'affermage avec le Sénégal, contrat d'une durée de 15 ans qui permettra d'assurer un approvisionnement en eau potable à une population initiale d'environ sept millions d'habitants en zone urbaine et péri-urbaine. Pour ce contrat, une société avec un actionnariat majoritairement sénégalais (55%) sera créée. Il prévoit l'intégration par Suez des 1.200 professionnels sénégalais en exercice et un dispositif d'accompagnement de la gestion des carrières. Dès le 1er janvier 2020, un plan d'actions pour assurer l'accès à l'eau pour tous, garantir l'excellence du service et une performance durable sera mis en oeuvre. Un centre de recherche et d'innovation en partenariat avec des universités locales doit s'ouvrir à Dakar.

