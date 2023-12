Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Suez: contrat avec le syndicat mixte de l'aire toulonnaise information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 15:58









(CercleFinance.com) - Suez fait savoir ce jour que le SITTOMAT (Syndicat mixte de Transport et de Traitement des Ordures Ménagères de l'Aire Toulonnaise) lui a confié la construction et l'exploitation du nouveau centre de tri des collectes sélectives.



Près de 35 000 tonnes de déchets recyclables seront traitées chaque année dans ce nouveau centre de tri, situé à La Farlède, pour répondre aux besoins du SITTOMAT et de ses plus de 566 000 habitants.



Ce contrat, d'un montant de près de 65 millions d'euros, débutera par 2 ans d'études et de travaux puis, sera suivi d'une période d'exploitation de 7 ans.



'Les Varois pourront désormais trier plus et mieux. Nous sommes fiers d'accompagner le SITTOMAT pour lui permettre de conduire la transition écologique du territoire varois en associant ses usagers', a commenté Antoine Bousseau, directeur général des services aux collectivités pour l'activité recyclage et valorisation de Suez.







Valeurs associées SUEZ (VOIR VEOLIA) Euronext Paris 0.00%