Suez : contestation de l'avis de dépôt d'OPA de Veolia

Cercle Finance • 09/02/2021 à 07:26









(CercleFinance.com) - Suez annonce qu'il va contester la publication par l'AMF d'un avis de dépôt d'offre publique d'achat (OPA) par Veolia, avis qui s'inscrit selon lui 'en violation de l'ordonnance exécutoire rendue par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre'. Le groupe rappelle que cette décision judiciaire ordonne à Veolia de ne pas rendre l'AMF destinataire d'un projet d'offre publique, et de ne pas initier d'offre publique sur les titres Suez non préalablement approuvée par le conseil d'administration de Suez. 'Veolia doit pour sa part prendre toutes mesures propres à assurer l'efficacité de cette interdiction judiciaire de dépôt d'offre publique', ajoute Suez qui 'du fait de cette décision judiciaire, ne pourra pas donner suite à l'avis de dépôt publié par l'AMF'.

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris 0.00%